Герцогиня Кембриджская лично написала пост благодарности поклонникам в Instagram

Герцогиня Кембриджская лично поблагодарила подписчиков за поздравления, которые они отправляли ей вчера, в день ее 40-летия.

Кэтрин поделилась в Instagram личным посланием, в котором говорилось:

"Спасибо за все ваши добрые пожелания ко дню рождения, а также Паоло и Национальной портретной галерее за эти три особенных портрета. C", - написала герцогиня Кембриджская, подписавшись буквой "C", что означает, что пост писала лично она, а не ее помощники.

Поклонники отреагировали на пост: "Вы просто потрясающая", "С днем рождения, герцогиня Кэтрин", "Мне очень нравятся ваши портреты", "Вы так прекрасны, как внутри, так и снаружи", - говорилось комментариях от подписчиков.

Напомним, в честь юбилея было выпущено три официальных портретных снимка герцогини Кэтрин. Их автором стал Паоло Роверси, на всех трех снимках Кейт позирует в платьях от Alexander McQueen.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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