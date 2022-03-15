Герцогиня Кембриджская нашла способ еще раз выразить поддержку Украине

Члены британской королевской семьи давно поддерживают Украину.

На службу в Вестминстерское аббатство герцогиня Кембриджская вчера приехала в том же комплекте украшений с сапфирами и бриллиантами, которые надевала на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в 2020 году.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям, Владимир и Елена Зеленские / Getty Images

Многие решили, что таким образом герцогиня выразила в очередной раз свою поддержку Украине, пишет People. Кэтрин также надела синий ансамбль от Catherine Walker & Co, шляпу в тон и пару перчаток.

Уильям и Кейт / Associated Press

Но именно ее серьги и колье оказались тонким сигналом в поддержку Украины в условиях продолжающегося вторжения России в страну.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Напомним, на прошлой неделе принц Уильям и Кейт посетили Украинский культурный центр в Лондоне, чтобы узнать об усилиях, предпринимаемых для поддержки украинцев в Великобритании и по всей Европе. Они даже привезли волонтерам домашнее шоколадное пирожное и батончики из Кенсингтонского дворца.

Также Кембриджи выразили слова поддержки Украине в заявлении, опубликованном на их аккаунте @KensingtonRoyal в Twitter.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Getty Images

"В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надежде и оптимизме в отношении будущего Украины", — говорится в заявлении пары. "Сегодня мы поддерживаем президента и весь народ Украины, поскольку они мужественно борются за это будущее".

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