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Герцогиня Кембриджская опубликовала душераздирающий личный пост в соцсети

Герцогиня Кембриджская опубликовала душераздирающий личный пост в соцсети

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская опубликовала личный твит после трагического события, случившегося 18 сентября в Лондоне.

Кейт Миддлтон опубликовала пост в честь Сабины Несса, 28-летней девушки, которая была убита 18 сентября на улицах Лондона.

В аккаунте Кенсингтонского дворца в Твиттере Кэтрин опубликовала сообщение:

"Я опечалена гибелью еще одной невинной молодой женщины на наших улицах. Мои мысли с семьей и друзьями Сабины, а также со всеми, кто пострадал от этого трагического события. Кэтрин", - написала герцогиня.

Полиция расследует убийство лондонской учительницы Сабины Нессы, на которую напали, когда она шла в паб на встречу с другом в пятницу вечером.

Подписчики Твиттера Кенсингтонского дворца поблагодарили супругу принца Уильяма за столь пронзительную дань уважения.

"Спасибо, что рассказали о Сабине, о молодой девушке-учительнице, это особенно поразило меня. К сожалению, Сабина не единственная", "Большое спасибо, что не молчите о том, что произошло с Сабиной", "Это душераздирающе", - пишут фолловеры.

Тело Сабины было обнаружено 18 сентября в Катор-парке в Кидбруке на юго-востоке Лондона. Полиция считает, что на нее напали вскоре после того, как она вышла из дома, чтобы встретиться с другом в 20:30, пишет Hello!.

Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Оба мужчины, арестованные по подозрению в убийстве в последние дни, были освобождены для проведения дальнейшего расследования, в то время как полиция пытается отследить третьего человека, которого зафиксировала система видеонаблюдения недалеко от того места, где девушка была убита.

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