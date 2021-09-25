Герцогиня Кембриджская опубликовала душераздирающий личный пост в соцсети

Герцогиня Кембриджская опубликовала личный твит после трагического события, случившегося 18 сентября в Лондоне.

Кейт Миддлтон опубликовала пост в честь Сабины Несса, 28-летней девушки, которая была убита 18 сентября на улицах Лондона.

В аккаунте Кенсингтонского дворца в Твиттере Кэтрин опубликовала сообщение:

"Я опечалена гибелью еще одной невинной молодой женщины на наших улицах. Мои мысли с семьей и друзьями Сабины, а также со всеми, кто пострадал от этого трагического события. Кэтрин", - написала герцогиня.

Полиция расследует убийство лондонской учительницы Сабины Нессы, на которую напали, когда она шла в паб на встречу с другом в пятницу вечером.

I am saddened by the loss of another innocent young woman on our streets. My thoughts are with Sabina’s family and friends, and all those who have been affected by this tragic event. C — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 24, 2021

Подписчики Твиттера Кенсингтонского дворца поблагодарили супругу принца Уильяма за столь пронзительную дань уважения.

"Спасибо, что рассказали о Сабине, о молодой девушке-учительнице, это особенно поразило меня. К сожалению, Сабина не единственная", "Большое спасибо, что не молчите о том, что произошло с Сабиной", "Это душераздирающе", - пишут фолловеры.

Тело Сабины было обнаружено 18 сентября в Катор-парке в Кидбруке на юго-востоке Лондона. Полиция считает, что на нее напали вскоре после того, как она вышла из дома, чтобы встретиться с другом в 20:30, пишет Hello!.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Оба мужчины, арестованные по подозрению в убийстве в последние дни, были освобождены для проведения дальнейшего расследования, в то время как полиция пытается отследить третьего человека, которого зафиксировала система видеонаблюдения недалеко от того места, где девушка была убита.

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