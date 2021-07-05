Герцогиня Кембриджская отправлена на самоизоляцию: что случилось

Кейт Миддлтон контактировала с человеком, у которого был подтвержден COVID-19.

39-летняя герцогиня Кембриджская сегодня должна была присутствовать вместе с мужем принцем Уильямом на церковной службе и чаепитии. Но, как сообщает Кенсингтонский дворец, герцогиня находится на самоизоляции.

Кэтрин не испытывает никаких симптомов, но сдает тесты. Ее офис в Кенсингтонском дворце подтвердил эту новость незадолго до того, как они с Уильямом собирались прибыть в собор Святого Павла в Лондоне на службу благодарения для сотрудников государственной службы здравоохранения Великобритании, NHS, пишет People.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

В заявлении дворца говорится:

"На прошлой неделе герцогиня Кембриджская контактировала с человеком, у которого впоследствии был обнаружен положительный результат на COVID-19. Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие правительственные инструкции и самоизоляцию дома".

Герцогиня Кейт публично поделилась, что впервые ей сделали прививку 28 мая. Сообщается, что она обнаружила, что заразилась вирусом в пятницу. Часть пятницы она провела на чемпионате Уимблдона по теннису. Согласно инструкциям правительства Великобритании, она должна изолироваться дома в течение 10 дней после заражения.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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