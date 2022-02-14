"Диана была народной принцессой. Ты - детская принцесса!": герцогиню Кейт хвалят поклонники

На прошлой неделе герцогиня Кембриджская принимала участие в проекте, посвященном Неделе психического здоровья детей.

Кэтрин прочитала детскую сказку в программе CBeebies Bedtime Story. Для чтения герцогиня выбрала одну из своих любимых сказок, которая называется "Сова, которая боялась темноты" Джилл Томлинсон.

В Instagram герцога и герцогини Кембриджских опубликовали отрывок чтения Кейт. Читая книгу, мама троих детей была расслабленной и естественной, а подписчики на странице написали очень лестные слова в адрес Кэтрин:

"Диана была народной принцессой. Ты детская принцесса! Так горжусь работой, которую вы с Уильямом делаете!" - гласит один из них.

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В джинсах и уютном свитере с высоким воротником Fair Isle от Holland Cooper Кейт сидела на ковре: "Привет, меня зовут Кэтрин, и сегодня мы в моем логове сказок на ночь. Я выбрала историю, которую читала, когда была маленькой девочкой. Она называется "Сова, которая боялась темноты", ее написала Джилл Томлинсон и проиллюстрировал Пол Ховард. Давайте начнем…".

Прочитав историю, Кейт пришла к выводу: "Вау, какая обнадеживающая история".. И с помощью других мы часто можем столкнуться с тем, что нас беспокоит. Теперь пора спать. Спокойной ночи".

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня выбрала эту книгу, потому что она отражает тему Недели психического здоровья детей - "Растем вместе". Кэтрин очень обеспокоена этой темой и всячески поддерживает многочисленные проекты, связанные с психическим здоровьем.

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