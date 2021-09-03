Герцогиня Кембриджская раскрыла секрет: что любит есть ее дочь принцесса Шарлотта

6-летняя принцесса Кембриджская растет не избалованным ребенком.

Принцесса Шарлотта – единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, обожает оливки. Однажды ее мама Кэтрин во время посещения одной из школ Лондона во время недели психического здоровья детей, рассказала публике о том, что ее дочь очень любит есть оливки. Это конечно не полноценное блюдо, но многим было интересно о вкусовых предпочтениях принцессы.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

А знаменитый шеф-повар Альдо Зилли поведал публике о том, что старший брат принцессы – принц Джордж – обожает классическую пасту карбонара.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж / Associated Press

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Также мы уже знаем, что прабабушка Джорджа и Шарлотты – королева Великобритании Елизавета II обожает есть бургеры, но только приготовленные ее поваром, без булки и со специальным клюквенным соусом.

А еще известно, что принц Чарльз обожает есть сливы из собственного сада, а его супруга герцогиня Камилла – зеленый горошек, но срывать его она предпочитает прямо из кустов и делает это вместе со своими внуками.

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Принцессе Шарлотте исполняется 6 лет (40 фото)

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