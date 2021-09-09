Герцогиня Кембриджская рассекретила, что обожает есть ее младший сын принц Луи

Мы уже знаем о кулинарных предпочтениях старших детей Кембриджей, а что же любит младший сын Кейт и Уильяма – принц Луи?

Герцогиня Кембриджская во время одного из своих публичных мероприятий как-то рассказывала о том, что их семья выращивает собственный овощи на небольшом огороде. Так делали, кстати, и юные принцессы Елизавета и Маргарет, когда были маленькими.

Так вот Кейт рассказала, что ее младший 3-летний сын принц Луи очень любит свеклу из этого огорода. Как именно предпочитает есть этот овощ маленький принц, его мама не рассказала, но уже сама любовь к овощам – большой плюс, ведь, как известно, далеко не все дети любят это есть.

Герцогиня Кембриджская и принц Луи / Getty Images

Принцесса Шарлотта, как мы уже знаем, очень любит есть оливки. А ее старший брат принц Джордж своим любимым блюдом считает спагетти карбонара.

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Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в театре Палладиум (10 фото)

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