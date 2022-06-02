Герцогиня Кембриджская с детьми и герцогиня Камилла проехались в карете во время парада в честь Елизаветы II

Герцогиня Кембриджская с детьми и герцогиня Камилла проехались в карете во время парада в честь Елизаветы II

В Британии сегодня первый день праздничных мероприятий в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Сама монарх и ближайшие члены ее семьи посмотрят парад Trooping the Colour и выйдут на балкон Букингемского дворца.

Парад Trooping the Color в честь королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Парад конной гвардии в честь дня рождения - это первое официальное мероприятие, посвященное платиновому юбилею в выходные дни, объявленные государственным праздником.

Парад Trooping the Color в честь королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Color в честь королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Тысячи людей, облаченных в флаги, одетых в праздничные шляпы и пластиковые диадемы, выстроились сегодня вдоль торгового центра под теплым солнцем, чтобы поприветствовать свою королеву. Некоторые приезжали заранее, чтобы занять лучшие места.

Парад Trooping the Color в честь королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Color в честь королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

В этом году дети герцога и герцогини Кембриджских впервые проехались в карете вместе с мамой Кейт (папа Уильям участвует в параде) и с герцогиней Корнуольской Камиллой. Супруга принца Чарльза была в бело-голубом пальто и широкополой шляпе.

Герцогиня Камилла и герцогиня Кейт с детьми / Фото: Associated Press

Герцогиня Кейт сегодня потрясающе выглядит в белом блейзере от Alexander McQueen за 3000 фунтов стерлингов, в котором дебютировала на приеме G7 прошлым летом. Наряд дополнен сапфировым колье и шляпой Philip Treacy и серьгами с сапфирами, принадлежавшими принцессе Диане.

Герцогини Камилла и Кейт / Фото: Getty Images

7-летняя принцесса Шарлотта была одета в темно-синее платье с заплетенными назад волосами, перевязанными лентой в тон, ее старший брат 8-летний принц Джордж был одет в строгий костюм с синим галстуком в тон., а 4-летний принц Луи растрогал всех, так как был в костюме матроса.

Они вчетвером вместе с Камиллой и тремя детьми отправилась в карете по торговому центру, чтобы отпраздновать платиновый юбилей королевы Елизаветы II. Позже мы увидим их на балконе Букингемского дворца вместе с Ее Величеством королевой.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Герцогиня Камилла и герцогиня Кейт с детьми / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Color в честь королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

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