Герцогиня Кембриджская в одежде от Zara: шесть интересных образов

39-летняя британская герцогиня часто носит вещи демократичных брендов.

Вчера Кейт Миддлтон приехала вместе с мужем принцем Уильямом и старшим сыном принцем Джорджем в на стадион Уэмбли одетая в новый красный жакет от Zara. Его герцогиня сочетала с черными брюками и, кажется, с белым топом. Вспоминаем, какие еще вещи от Zara есть в гардеробе Кэтрин.

Кейт и Уильям с сыном принцем Джорджем / Getty Images

Во время недавнего тура королевской четы по Шотландии публика видела герцогиню Кэтрин во время посещения благотворительной организации Turning Point Scotland в Коатбридже в блейзере Zara за 60 фунтов и плиссированную юбку-миди цвета шотландского флага. Тогда Кейт дополнила образ, который, кстати сравнивали с образом принцессы Дианы, замшевыми аксессуарами: лодочками цвета кофе с молоком и небольшим клатчем.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

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В феврале 2020 года, еще до того как весь мир настигла пандемия коронавируса, Кейт и Уильям посещали город Мамблс и Порт-Толбот. В тот день герцогиня надела красное платье от Zara, сочетая наряд с темно-синим двубортным пальто от Hobbs, с красным шарфом от Beulah London, а также красным крокодиловым клатчем от Mulberry. Стилисты Кейт легко комбинируют масс-маркет-бренды с более дорогими марками.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

В этом году в День святого Патрика Кейт и Уильям поздравляли всех удаленно, записав видео на ирландском языке. На запись ролика Кейт надела зеленый пиджак от Zara, красивую золотую подвеску Gold Baby Shamrock Necklace и золотые серьги Mini Cupid Hoops With Baby Shamrock Charms в форме трилистников - символа праздника.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Также одной из любимых деталей гардероба герцогини являются джинсы от Zara и леопардовая юбка этой же марки, которую однажды Кейт надевала под бежевое двубортное пальто от Massimo Dutti и черную трикотажную водолазку. В таком аутфите Кэтрин приезжала в детский центр Ely and Careau в Кардиффе.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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