Герцогиня Кэтрин рассказала, чем увлекаются ее дети: Джордж, Шарлотта и Луи

Герцогиня Кэтрин рассказала, чем увлекаются ее дети: Джордж, Шарлотта и Луи

Герцогиня Кембриджская посетила вчера первое мероприятие после летних каникул и длительного перерыва в работе.

Кэтрин пообщалась с британскими героями, которые в последние недели помогли эвакуировать тысячи людей из Афганистана во время визита на авиабазу RAF Brize Norton.

Мы уже рассматривали образ Кейт в деталях, а также восхищались ее стильной новой сумкой и были приятно удивлены внешним видом герцогини.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

И вот стало известно, что во время этой встречи Кэтрин рассказал еще кое-что интересное, и это касается ее детей.

Дети Кембриджей с родителями в Германии, 2017 год / Associated Press

Как пишет People, герцогиня упомянула, что ее трое детей очень интересуются самолетами. Это вряд ли кого-то может удивить, ведь их отец принц Уильям в свое время был капитаном поисково-спасательных служб Королевских военно-воздушных сил и провел несколько лет в начале своего брака с Кейт на острове Англси, в Уэльсе, в этой роли.

Дети Кембриджей с родителями в Германии, 2017 год / Associated Press

А дядя принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи – принц Гарри, служил в Афганистане. Военная служба - священная честь для королевской семьи, и, хотя Луи еще не видели в регалиях Королевских ВВС, его старший брат Джордж и сестра Шарлотта были представлены миру самолетов и вертолетов во время поездки в Германию в 2016 и 2017 годах.

Принц Джордж и принц Уильям, 2016 год / Associated Press

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