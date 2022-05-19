Герцогиня Кейт, графиня Софи и принц Эдвард посетили вечеринку в Букингемском саду

Сезон садовый вечеринок в Букингемском дворце уже начался и вчера одну из них посетили герцогиня Кембриджская, графиня Уэссекская и принц Эдвард.

Трио, а вместе с ними и двоюродная сестра королевы Елизаветы II – принцесса Александра – посетили вечеринку в саду Букингемского дворца вчера. Ее Величество королева, напомним, не планирует присутствовать на подобных мероприятиях этой весной из-за проблем с передвижением. Хотя совсем недавно публика могла увидеть Елизавету II во время конного шоу в Виндзоре, посвященного ее платиновому юбилею правления.

Герцогиня Кембриджская, принц Эдвард и графиня Софи / Фото: Associated Press

Герцогиня Кейт надела в этот день платье-пальто в коралловом оттенке от Emilia Wickstead. На протяжении многих лет Кэтрин является давней поклонницей платьев-пальто от этого бренда. Дополнила лук герцогиня шляпой-таблеткой с интересным декором и белым клатчем и туфлями чуть светлее по тону, чем ее пальто.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Графиня Уэссекская софи надела красивое белое платье из органзы с цветами от Erdem дополнив наряд туфлями-лодочками от Prada, шляпой от Jane Taylor и клатчем Sophie Habsburg, а также серьгами от G.Collins & Sons.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Граф Уэссекский Эдвард выглядел шикарно в цилиндре и фраке.

Герцогиня Кембриджская, принц Эдвард и графиня Софи / Фото: Associated Press

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По традиции члены королевской семьи появилась на ступенях дворца и прозвучал национальный гимн, после этого они могли спуститься к гостям для того, чтобы пообщаться.

Каждый год в саду Букингемского дворца в Лондоне проходит до трех вечеринок, а также еще одна - во дворце Холирудхаус в Эдинбурге. Принц Чарльз и Камилла устроили первую вечеринку на прошлой неделе. Ранее герцогиня Кэтрин всегда посещала их со своим мужем принцем Уильямом. Но вчера Уильям не смог присоединится к своей супруге, так как был в Стаффордшире, открывая новый мемориал подводникам в Национальном мемориальном дендрарии.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

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