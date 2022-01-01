Герцогиня Кейт и принц Уильям поздравили всех с Новым годом

Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили всех с наступившим 2022 годом.

Королевская пара опубликовала на своей странице в Instagram официальный снимок, а в подписи к нему говорилось:

"Поздравляем всех с Новым годом!"

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Где Кейт и Уильям вместе с тремя детьми встречали Новый год, не известно, вероятно в Норфолке, там же, где были и на Рождество. Кадр, которым пара поделилась в блоге был сделан в день премьерного показа фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать" в Лондоне. Тогда Кэтрин впечатлила своим роскошным аутфитом в золотом платье от Jenny Packham, расшитом пайетками и камнями, с глубоким V-образным декольте и короткими рукавами с кейп-накидкой.

Герцогиня Кейт на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в 2021 году / Getty Images

Напомним, принц Чарльз и герцогиня Камилла встречали Новый год в Шотландии. Накануне праздника их запечатлели в аэропорту Абердина. А вот королева Елизавета II была в новогоднюю ночь в Виндзорском замке.

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