Герцогиня Кейт не приедет с принцем Уильямом на Уэмбли сегодня: какая причина

Герцогиня Кейт не приедет с принцем Уильямом на Уэмбли сегодня: какая причина

После прошлого матча герцог Кембриджский не сдерживал эмоций, а также активно болел на стадионе Уэмбли во время предыдущей игры английской сборной.

Сегодня англичане сыграют с датчанами и сообщается, что принц Уильям приедет на полуфинал Чемпионата Европы, который состоится на стадионе Уэмбли. Герцогиня Кембриджская, к сожалению, не будет сопровождать мужа в этот раз. Кэтрин находится на самоизоляции из-за того, что в прошлую пятницу контактировала с человеком, у которого был впоследствии подтвержден COVID-19.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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Возможно, герцог Кембриджский возьмет с собой кого-то из детей. Ранее, 29 июня, Уильям, Кейт и их старший сын принц Джордж присутствовали на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между Англией и Германией. А после игры англичан с украинцами герцог Кембриджский эмоционально высказался в Твиттере, назвав игру украинской команды достойной.

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / Getty Images

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