Герцогиня Кейт повторила образ королевы Максимы, который всех покорил

На прошлой неделе герцогиня Кембриджская очаровала своим появлением на благотворительном показе фильма "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне.

Кэтрин прибыла на показ фильма вместе с мужем принцем Уильямом и надела элегантное длинное черно-белое платье от дизайнера Ролана Муре с открытыми плечами. Наряд очень понравился публике, в соцсетях выбор Кейт хвалили.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Фото: Getty Images

Бренд Rouland Mouret, как оказалось, любит не только британская герцогиня, но и королева Нидерландов Максима, отпраздновавшая в этом месяце свое 51-летие. В 2017 году королева в похожем образе, но только не в платье, а комбинезоне, посещала открытие нового сезона оркестра Концертгебау в Амстердаме.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Недавно модный конфуз произошел, напомним, с королевой Испании Летицией. В начале мая она посетила заседание Королевского совета по делам инвалидов, куда приехала в черно-белом платье миди с поясом от бренда Mango стоимостью 75 долларов. В точно таком же платье была одна их гостей мероприятия. Когда две женщины увидели друг друга, они рассмеялись.

Принц Уильям, герцогиня Кейт и Том Круз / Фото: Associated Press

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