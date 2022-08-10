Герцогиня Кейт скопировала образ принцессы Дианы и покорила всех

Не секрет, что герцогиня Кембриджская часто появляется на публике в образах, которые напоминают луки, в которых когда-то выходила в свет ее покойная свекровь принцесса Диана. И Кейт за это не критикуют, а наоборот восхищаются.

Так было и с платье в принт polka dot, когда герцогиня Кейт появилась в нем на королевских скачках Royal Ascot. Этот наряд от британского бренда Alessandra Rich за 1070 фунтов стерлингов, его Кэтрин дополнила коричневыми туфлями-лодочками из замши и соломенной шляпой с широкими плоскими полями и украшениями из белых цветов.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Этот образ Кейт также дополнила серьгами принцессы Дианы. Эти серьги - комбинация двух пар серег принцессы, жемчужные подвески в которых являются съемными. Королевские поклонники пришли в восторг от этого выхода Кэтрин на скачках.

Очень похожий лук демонстрировала на публике и принцесса Уэльская в 1986 году. Тогда Диана и принц Чарльз посетили Эпсомское Дерби, которое прошло в июне 1986 года. Диана была одета в в черно-белое платье в горох от Виктора Эдельштейна, которое дополнила шляпой в тон и белыми туфлями и клатчем и жемчужными серьгами-подвесками.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как герцогиня Кейт изменила свое помолвочное кольцо с сапфиром, которое принадлежало принцессе Диане.

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