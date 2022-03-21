Герцогиня Кейт снова выразила поддержку Украине

Кэтрин вместе с мужем Уильямом отправилась в тур. И в первый ее выход на публику герцогиня снова надела украшение, с которым уже появлялась недавно.

Это тот же комплект украшений с сапфирами и бриллиантами, которые герцогиня надевала на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в 2020 году. Ранее в этом месяце Кэтрин надевала его на службу ко Дню Содружества в Вестминстерское аббатство.

Герцогиня Кэтрин / Getty Images

Напомним, 19 марта, герцог и герцогиня Кембриджские начали свой тур по странам Карибского моря. Они посетили Белиз, впереди у них Ямайка и Багамы. Тур проходит от имени Ее Величества королевы Елизаветы II по случаю платинового юбилея монарха. Продлится тур 8 дней.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям / Getty Images

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