В любимом синем пальто: герцогиня Корнуольская посетила библиотеку в Оксфорде

Герцогиня Корнуольская Камилла активно вернулась к работе после отдыха. Сегодня мы увидели уже два ее новых выхода.

Вчера в Кларенс-хаус супруга принца Чарльза организовала прием для сотрудников Refuge Charity. Прием устроили по случаю 50-летия работы организации, которая помогает женщинам и детям, ставшим жертвами домашнего насилия. На приеме герцогиня появилась в элегантном бирюзовом платье с вырезом на декольте.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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А сегодня Ее королевское Высочество посетила Бодлианскую библиотеку Оксфордского университета. Эта библиотека оспаривает у Ватиканской право называться старейшей в Европе, а у Британской - титул самого крупного книжного собрания Великобритании. Герцогиня Корнуольская очень любит читать книги. Она даже организовала проект, который получил название "Читальный зал герцогини Корнуольской". Она выпускает ролики, в которых делится с публикой своими рекомендациями относительно чтения литературы, темами для обсуждения, а также интервью с авторами.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла приехала на эту встречу в своем любимом синем шерстяном пальто и была обута в высокие замшевые сапоги на устойчивых каблуках. У герцогини была лаконичная укладка, серьги с жемчужными камнями в ушах и дневной макияж на лице. Выглядела Камилла прекрасно.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

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