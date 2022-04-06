Герцогиня Корнуольская Камилла посетила музей Джейн Остин

У Камиллы сегодня был насыщенный день.
Сегодня, 6 апреля, герцогиня Корнуольская посетила Хэмпшир, в частности, она навестила благотворительную организацию Maggie's Southampton. Камилла помогла посадить дерево на территории университетской больницы Саутгемптона.
Затем герцогиня Корнуольская посетила музей Джейн Остин.
Там герцогине показали белую рубашку, которую носил Колин Ферт в экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение", который вышел на BBC в 1995 году. Эта рубашка является частью нынешней экспозиции Музея нижнего белья эпохи Регентства.
Затем Лиззи Данфорд - директор Дома Джейн Остин - показала Камилле, герцогине Корнуольской, первое издание книги "Гордость и предубеждение" вместе с письмом, которое Джейн Остин написала своей сестре Кассандре в 1813 году, в котором говорилось, что она получила "собственное" милое дитя из Лондона» — ее первый экземпляр «Гордости и предубеждения».
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