Герцогиня Корнуольская Камилла посетила музей Джейн Остин

У Камиллы сегодня был насыщенный день.

Сегодня, 6 апреля, герцогиня Корнуольская посетила Хэмпшир, в частности, она навестила благотворительную организацию Maggie's Southampton. Камилла помогла посадить дерево на территории университетской больницы Саутгемптона.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Затем герцогиня Корнуольская посетила музей Джейн Остин.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Там герцогине показали белую рубашку, которую носил Колин Ферт в экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение", который вышел на BBC в 1995 году. Эта рубашка является частью нынешней экспозиции Музея нижнего белья эпохи Регентства.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Затем Лиззи Данфорд - директор Дома Джейн Остин - показала Камилле, герцогине Корнуольской, первое издание книги "Гордость и предубеждение" вместе с письмом, которое Джейн Остин написала своей сестре Кассандре в 1813 году, в котором говорилось, что она получила "собственное" милое дитя из Лондона» — ее первый экземпляр «Гордости и предубеждения».

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