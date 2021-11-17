Герцогиня Корнуольская Камилла появилась на обложке глянца

Герцогиня Корнуольская Камилла появилась на обложке журнала Wi Life. Кадр опубликовали на странице Кларенс-хаус в Instagram.
Одно из направлений работы герцогини – помощь жертвам домашнего насилия, именно на эту тему Камилла подробнее рассказала в статье, которую опубликовали в издании.
"Герцогиня Корнуольская написала для журнала WI Life о том, как она гордится тем, что является членом @WomensInstitute, и о том, что WI проводит кампанию по искоренению домашнего насилия.
В статье Ее Королевское Высочество пишет: "По мере того, как мы узнаем о различных типах жестокого обращения, должны расти и наши усилия по повышению осведомленности, чтобы дать жертвам возможность распознавать признаки и обращаться за помощью. Давайте продолжим, пока не увидим, что домашнее насилие навсегда исчезло".
Статья герцогини предшествует началу 16-дневной кампании против гендерного насилия, которая стартует 25 ноября.
Герцогиня Камилла более десяти лет занимается повышением осведомленности о проблеме домашнего и сексуального насилия. Она посетила множество приютов и встретилась с организациями и благотворительными организациями, занимающимися этой проблемой как в Великобритании, так и за рубежом.
Читайте также:
- Вакцинирована и целуется: герцогиня Камилла и ее теплые приветствия на публике
- Надела новую брошь и серьги: герцогиня Камилла показала новинки из ювелирной шкатулки
- Герцогиня Камилла в черном, а беременная Кэрри Джонсон - изумрудном: дамы посетили фестиваль