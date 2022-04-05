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Герцогиня Корнуольская Камилла встретилась с писательницей

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Герцогиня Корнуольская Камилла встретилась с писательницей

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Сегодня принц Чарльз и Камилла разделились. У каждого были свои планы на день.

Принц Уэльский посетил ряд мест в графстве Дарем в течение дня. Он встретился с сотрудниками офисов Darlington Farmers Auction Mart (DFAM), где он также пообщался с фермерами Службы сельскохозяйственной поддержки Верхнего Тисдейла (UTASS).

А герцогиня Корнуольская встретилась с лауреатом Букеровской премии Бернардин Эваристо. Прием состоялся в Кларенс-Хаусе. 

Герцогиня Корнуольская / © Getty Images
Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Бернардин Эваристо английская писательница, которая получила больше десяти литературных премий и наград. В 2004 она была принята в Королевское литературное общество а в 2019 стала лауреатом Букеровской премии. 

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