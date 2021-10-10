Герцогиня Корнуольская опубликовала трогательные семейные снимки

Герцогиня Корнуольская Камилла поделилась в их с принцем Чарльзом официальном блоге в Instagram снимками своих питомцев.

Clarence House разместил фотографии Джек-Рассел-терьеров Блюбелл и Бет, гордо позирующих в своих банданах Wear Blue for Rescue в поддержку движения Баттерси, которое просит владельцев домашних животных заявить о своей любви к своим собакам и кошкам-спасателям.

Королевские поклонники пришли в восторг от трогательного снимка. "Блюбелл и Бет - настоящие милашки!", "Как это мило", "Какая замечательная вещь, которой можно поделиться", "Спасибо за спасение жизней и поддержку тех, у кого нет голоса", - пишут фолловеры в комментариях блога.

74-летняя герцогиня Корнуольская является покровительницей организации Battersea, которая заботится о собаках и кошках. С момента своего основания в 1860 году организация поддержала более трех миллионов животных. Кстати, собаки Камиллы и Чарльза иногда также принимаю участие в торжественных мероприятиях.

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В декабре Бет помогла Камилле официально открыть новое здание в центре Старого Виндзора при доме для собак и кошек Баттерси.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

А в апреле 2020 года, когда Чарльз и Камилла праздновали 15-ю годовщину со дня своей свадьбы они были запечатлены с собаками на новом семейном портрете.

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Отметим, члены королевской семьи известны своей любовью к собакам. Королева Елизавета II больше всего любит корги, герцог и герцогиня Кембриджские – английских кокер-спаниелей, у четы Сассекских также есть несколько собак. Лабрадор Пула – второй пес пары. Они взяли его вскоре после свадьбы в 2018 году. У нее особенная кличка - Пула – так называется официальная валюта Ботсваны, страны в Африке, куда Гарри и Меган ездили в свое первое путешествие, когда только начинались их отношения.

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