Герцогиня Корнуольская показала редкие снимки со своим отцом

Вчера в мире отмечали День отца. Члены британской королевской семьи также поделились фотографиями своих близких.

Королева Елизавета II показала на своей странице в Твиттере редкий кадр, на котором запечатлена рядом со своим отцом королем Георгом VI, мужем принцем Филиппом и их первенцем принцем Чарльзом.

"Всем отцам во всем мире мы желаем вам особенного Дня отца", - было подписано под фотографией.

Также на странице Кларенс хаус – резиденции принца Уэльского Чарльза и его супруги герцогини Корнуольской Камиллы были опубликованы несколько фотографий. На первом портретном фото запечатлен молодой принц Филипп с сыном Чарльзом, на втором герцогиня Корнуольская со своим отцом, на третьей принц Чарльз с сыновьями Уильямом и Гарри. И на четвертом снова Камилла с отцом.

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"Всем отцом повсюду и тем, кто сегодня может скучать по своим папам, мы думаем о вас и желаем вам особенного #FathersDay", - подписано под снимками.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images/Fotobank

В аккаунте Кембриджских также было опубликовано несколько снимков, в частности новое фото принца Уильяма с тремя детьми и еще парочка архивных фотографий с особенным смыслом.

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Стиль герцогини Корнуольской Камиллы (32 фото)

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