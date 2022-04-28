Герцогиня Корнуольская посетила Национальный театр в Лондоне

Супруга принца Чарльза теперь является патроном Национального театра.

На посту Камилла сменила герцогиню Сассекскую Меган, которая занимала этот пост с июня 2019 года, сменив на нем королеву Елизавету II. В марте 2022 года герцогиня Корнуольская официально возглавила Национальный театр. А вчера, 27 апреля, посетила его лично.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Камилла встретилась с сотрудниками и участниками общественной программы Национального театра "Публичные акты". Снимки были опубликованы на странице театра в Твиттере, а также в аккаунтах королевской семьи.

We were pleased to welcome our Royal Patron Her Royal Highness The Duchess of Cornwall to the National Theatre today.



HRH attended a Public Acts workshop in the Olivier theatre, before meeting @OceanWestEnd cast and NT staff members.@ClarenceHouse pic.twitter.com/V2FTo0wx91 — National Theatre (@NationalTheatre) April 27, 2022

"Мы были рады приветствовать нашу королевскую покровительницу Ее Королевское Высочество герцогиню Корнуольскую сегодня в Национальном театре", - говорится в сообщении театра.

В Instagram-аккаунте Чарльза и Камиллы также появилась запись:

"С 1963 года Национальный театр делится незабываемыми историями со зрителями по всему миру, расширяя возможности художников и ремесленников, инвестируя в таланты и разрабатывая новые постановки с рядом театральных трупп".

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Напомним, ранее мы писали, что герцогиня Корнуольская посетила музей Джейн Остин.

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