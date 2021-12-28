Герцогиня Корнуольская рассказала, какие подарки дарила внукам на Рождество

Чем же радовала герцогиня Корнуольская своих внуков на Рождество?

Члены британской королевской семьи предпочитают дарить друг другу простые подарки на Рождество, которые веселят и не стоят дорого. А что же дарят в королевской семье детям в этот праздник?

В своем новом интервью выступая в рождественском выпуске программы "Сегодняшний день" на BBC Radio 4, герцогиня Корнуольская рассказала, что своим внукам (у Камиллы пятеро родных внуков) купила книги, пишет Hello!

"У меня есть внучка, которая очень любит Филипа Пуллмана, она обожает его "Темные начала", а мальчикам-близнецам я подарила "Дракулу" и "Властелин колец".

Герцогиня Корнуольская / Associated Press

Камилла также является сводной бабушкой детям принца Уильяма и принца Гарри - принцу Джорджу, принцессе Шарлотте, принцу Луи, Арчи Маунтбеттен-Виндзору и Лилибет Диане Маунтбеттен Виндзор. Скорее всего, Камилла и им также подарила книги, учитывая ее страсть к чтению.

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