Герцогиня Корнуольская заберет королевский патронаж у Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские покинули королевскую семью в 2020 году, а их покровительства забрали себе другие родственники.

Появилась информация о том, что герцогиня Корнуольская собирается взять на себя одно из бывших патронажей герцогини Сассекской Меган. Как пишет The Sunday Times, 74-летняя Камилла станет новым королевским покровителем Национального театра.

Национальный театр поблагодарил герцогиню Меган за ее поддержку в заявлении, опубликованном в феврале 2021 года. В нем говорилось: "Герцогиня отстаивала нашу работу с сообществами и молодежью по всей Великобритании и нашу миссию сделать театр доступным для всех", пишет Hello!

Принц Чарльз, герцогиня Камилла и герцогиня Меган / Associated Press

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Герцогиня Сассекская приняла эту роль от королевы Елизаветы II в 2019 году, которая до этого занимала эту должность 45 лет. Теперь ее место займет невестка королевы – Камилла, которая стремится использовать свое покровительство для поддержки театральной индустрии, которая испытывает трудности во время пандемии.

Герцогиня Корнуольская регулярно посещает концерты и театры со своим супругом принце Чарльзом и является большим поклонником искусства.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

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