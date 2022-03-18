Герцогиня Корнуольская забрала королевский патронаж у Меган Маркл

Национальный театр объявил, что герцогиня Корнуольская Камилла стала новым королевским покровителем организации.

Супруга принца Чарльза сменит на этом посту Меган Маркл, жену принца Гарри, которые в 2020 году покинули Великобританию и переехали жить в США.

Еще в июне 2019 года Кенсингтонский дворец объявил, что Меган сменит королеву Елизавету II на посту патрона театра. Кенсингтонский дворец тогда заявлял: "Герцогиня твердо верит в использование искусства для объединения людей из разных слоев общества и сообществ", пишет townandcountrymag.com

Напомним, до того как Меган вышла замуж за принца Гарри в 2018 году, она была наиболее известна как актриса, которая снималась в сериале "Форс-мажоры", поэтому покровительство театра было очень уместно для нее, более того, она очень хотела этим заниматься.

Герцогиня Камилла и герцогиня Меган / Associated Press

В феврале 2021 года Меган и принц Гарри были вынуждены официально отказаться от своего королевского покровительства, и оно вернулось к монарху. В заявлении Национальный театр поблагодарил Меган Маркл за ее поддержку, сказав: "Герцогиня отстаивала нашу работу с сообществами и молодежью по всей Великобритании и нашу миссию - сделать театр доступным для всех".

Теперь герцогиня Камилла, заядлая театралка, возглавит Национальный театр. Она регулярно посещает концерты и театры со своим супругом принце Чарльзом и является большим поклонником искусства.

"Герцогиня разделяет нашу веру в то, что театр во многих отношениях обогащает нашу жизнь и что каждый должен иметь доступ к искусству и творчеству, где бы он ни находился", - говорит об этом назначении художественный руководитель Национального театра Руфус Норрис.

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