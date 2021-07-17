Герцогиня Корнуольской исполняется 74: красивые образы супруги принца Чарльза

Сегодня свой 74-й день рождения празднует герцогиня Корнуольская Камилла – супруга принца Уэльского Чарльза.

Камилла Розмари Шанд родилась 17 июля 1947 года в Лондоне. Она походит из дворянского рода джентри, дочь майора Британской армии Брюса Шанда и достопочтенной Розалинд Шанд.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Личная жизнь Камиллы в своем время в западных СМИ обсуждалась очень активно. В близких отношениях с наследным принцем Уэльским герцогиня была еще в начале 1970-х, когда принц еще даже не был знаком со своей будущей первой женой Дианой Спенсер.

Несмотря на роман, который длился между ними много лет, кандидатура Камиллы не устроила королеву Елизавету II на роль супруги принца Чарльза. Ему в невесты тогда выбрали юную леди Диану Спенсер, предки которой по отцовский линии были носителями королевской крови.

Однако после развода Чарльза и Дианы в 1996 году принц Уэльский возобновил отношения с Камиллой. Она к тому моменту уже тоже была в разводе с Эндрю Паркер-Боулзом, с которым развелась в 1995 году.

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Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, через 9 и 10 лет соответственно после развода со своими первыми супругами. Церемония бракосочетания Чарльза и Камиллы была лишена пышности и размаха. Бракосочетание было гражданским, зарегистрировано в муниципальном департаменте Виндзора. Но Ее Величество на церемонии не присутствовала.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

Самый длинный роман в истории британской монархии получил счастливое разрешение. Камилла имеет все титулы, соответствующие титулам принца Чарлза, которые он получил при рождении (герцогиня Корнуольская в Англии и Ротсейская - в Шотландии). Она также имеет титул принцессы Уэльской, но не использует его, видимо, из-за того, что этот титул при жизни в браке с принцем носила принцесса Диана. У Чарльза и Камиллы общих детей нет.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

В реальной жизни герцогиня Корнуольская очень элегантна. Ее светские выходы всегда интересно рассматривать, ведь уже много лет Камилла не изменяет своему утонченному стилю. Среди ее любимых в гардеробе нарядов: платья-пальто, костюмы, состоящие из коротких жакетов и юбок и платья-туники, которых герцогиня часто носит в турах.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла и принц Чарльз / Getty Images

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Стиль герцогини Корнуольской Камиллы (32 фото)

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