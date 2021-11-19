Герцогиня Сассекская показала новое фото сына Арчи

Меган Маркл пришла на шоу Эллен ДеДженерес, где рассказала о своей семье.

На официальном канале Эллен на Youtube уже появились видео из интервью с Меган, герцогиней Сассекской. На шоу жена принца Гарри рассказала немного об их детях – сыне Арчи, которому сейчас 2,6 года и дочери Лили, ей пять месяцев.

Меган говорила в интервью, что в этом году они попытались отпраздновать Хэллоуин с детьми. "Мы хотели сделать что-нибудь веселое для детей, но детям это совсем не нравилось. Арчи был динозавром, может быть, пять минут… А Лили была скунсом",- заявила Меган.

Также во время беседы на большом экране появилось фото Арчи. Подросший мальчик запечатлен спиной к камере, фото сделано в курятнике в их доме в Монтесито, мальчик держит в руках корзину, куда необходимо собрать яйца. На нем одет синий джемпер с джинсами и желтые резиновые сапоги Hunter x Peppa Pig.

Арчи - сын Меган и Гарри, фото: скриншот из видео

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Малыш Арчи всего лишь несколько раз появлялся на публике с момента своего рождения в мае 2019 года, а вот фото его младшей сестры Лилибет-Дианы пара еще не показывала. Несколько семейных фотографий можно было увидеть на столе Меган в видео, которое она записывала к своему 40-летию в августе 2021 года. Поклонники тогда предположили, что на одном из фото запечатлен Гарри, держащий девочку на руках.