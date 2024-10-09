Герцогиня Софи и принц Эдвард посетили виллу на Мальте, где жила королева Елизавета II

Герцог и герцогиня Эдинбургские продолжают свой визит на Мальту.
Софи и принц Эдвард были запечатлены во время экскурсии по вилле Гуардамангия в сопровождении представителей Heritage Malta, чтобы узнать больше о реставрационных работах, проводимых в бывшей резиденции покойной королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, покойного герцога Эдинбургского.
Принц и принцесса жили на Мальте, когда были молодой супружеской парой. Филипп тогда служил в Королевском военно-морском флоте и был командирован на Мальту. Этот период Елизавета называла одним из самых счастливых в ее жизни, поскольку она могла жить жизнью обычных людей.
Вилла Гуардамангия расположена на окраине столицы Валлетты. Даже сегодня не все туристы знают, что это поистине королевское место, имеющее свою историю, связанную с британской королевой Елизаветой II.
Софи и Эдвард прибыли на Мальту, чтобы отметить 60-ю годовщину ее независимости и отметить общее наследие страны и продолжающееся сотрудничество с Великобританией. В этот день на герцогине Эдинбургской была белая блузка и юбка макси с цветочным принтом от Lightburst, она обула белые кожаные эспадрильи и в руках держала плетеный клатч Sophie Habsburg. На шее у герцогини была подвеска с розовым камнем, а в ушах - лаконичные серьги. Принц Эдвард был в сером клетчатом костюме, белой рубашке в мелкую клетку и с красным галстуком с принтом.
Ранее мы показывали образ Софи в платье-рубашке, когда она встретились с премьер-министром Мальты доктором Робертом Абелой и его женой.
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