Герцогиня Софи и принц Эдвард посетили виллу на Мальте, где жила королева Елизавета II

Софи и принц Эдвард были запечатлены во время экскурсии по вилле Гуардамангия в сопровождении представителей Heritage Malta, чтобы узнать больше о реставрационных работах, проводимых в бывшей резиденции покойной королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, покойного герцога Эдинбургского.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Принц и принцесса жили на Мальте, когда были молодой супружеской парой. Филипп тогда служил в Королевском военно-морском флоте и был командирован на Мальту. Этот период Елизавета называла одним из самых счастливых в ее жизни, поскольку она могла жить жизнью обычных людей.

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Вилла Гуардамангия расположена на окраине столицы Валлетты. Даже сегодня не все туристы знают, что это поистине королевское место, имеющее свою историю, связанную с британской королевой Елизаветой II.

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

Софи и Эдвард прибыли на Мальту, чтобы отметить 60-ю годовщину ее независимости и отметить общее наследие страны и продолжающееся сотрудничество с Великобританией. В этот день на герцогине Эдинбургской была белая блузка и юбка макси с цветочным принтом от Lightburst, она обула белые кожаные эспадрильи и в руках держала плетеный клатч Sophie Habsburg. На шее у герцогини была подвеска с розовым камнем, а в ушах - лаконичные серьги. Принц Эдвард был в сером клетчатом костюме, белой рубашке в мелкую клетку и с красным галстуком с принтом.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали образ Софи в платье-рубашке, когда она встретились с премьер-министром Мальты доктором Робертом Абелой и его женой.

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