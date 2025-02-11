Герцогиня Софи и принц Эдвард раскрыли секрет своего счастливого 25-летнего брака

Софи и принц Эдвард поженились в 1999 году, а познакомились несколькими годами ранее.

Во время недавней королевской поездки в Непал супруги поделились секретом своего счастливого брака с публикой. Принц Эдвард и герцогиня Софи, которым по 60 лет, обменивались шутками и держались за руки во время посещения ботанического сада.

В разговоре с представителями прессы пару спросили о секрете их счастливого 25-летнего брака, на что Эдвард любезно ответил: "Потому что мы лучшие друзья", на что Софи согласилась: "Это правда", пишет Hello!.

Принц Эдвард и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

Программа поездки в Непал отразила их основные индивидуальные интересы: Эдвард общался с молодежью, участвующей в Международной премии герцога Эдинбургского, а Софи присоединялась к обсуждениям важнейших мер поддержки жертв сексуальной эксплуатации, гендерного насилия и торговли людьми.

Напомним, ранее мы рассказывали вам историю любви это королевской пары.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Читайте также: