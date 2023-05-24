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Герцогиня Софи опечалена: женщина, которую сбил королевский кортеж, скончалась в больнице

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1294
Время на прочтение
1 мин
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Герцогиня Софи опечалена: женщина, которую сбил королевский кортеж, скончалась в больнице

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Букингемский дворец опубликовал заявление от имени герцогини Эдинбургской Софи.

В заявлении герцогиня Эдинбургская Софи сказала, что "глубоко опечалена" смертью пенсионерки, которую две недели назад сбил полицейский мотоцикл, когда кортеж сопровождал герцогиню Эдинбургскую по Лондону.

81-летняя Хелен Холланд из Бирченгера, графство Эссекс, была сбита мотоциклом 10 мая на перекрестке Кромвель-роуд и Уорик-роуд в западном Лондоне. Она находилась в больнице в критическом состоянии в течение двух недель.

"Герцогиня Эдинбургская глубоко опечалена известием о смерти Хелен Холланд. Глубочайшие соболезнования и сочувствие Ее Королевского Высочества адресованы всей семье госпожи Холланд", - говорится в сообщении.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Как пишет Hello! семья госпожи Холланд рассказала BBC, что женщина боролась за свою жизнь почти две недели… но необратимое повреждение ее мозга, наконец, положило конец битве.

Сын скончавшейся женщины - Мартин Холланд – заявил, что его мать умерла после "множественных переломов костей и массивных внутренних повреждений". Семья призывает к тщательному расследованию.

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Дата публикации
Просмотры
1294
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