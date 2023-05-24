Герцогиня Софи опечалена: женщина, которую сбил королевский кортеж, скончалась в больнице

Букингемский дворец опубликовал заявление от имени герцогини Эдинбургской Софи.
В заявлении герцогиня Эдинбургская Софи сказала, что "глубоко опечалена" смертью пенсионерки, которую две недели назад сбил полицейский мотоцикл, когда кортеж сопровождал герцогиню Эдинбургскую по Лондону.
81-летняя Хелен Холланд из Бирченгера, графство Эссекс, была сбита мотоциклом 10 мая на перекрестке Кромвель-роуд и Уорик-роуд в западном Лондоне. Она находилась в больнице в критическом состоянии в течение двух недель.
"Герцогиня Эдинбургская глубоко опечалена известием о смерти Хелен Холланд. Глубочайшие соболезнования и сочувствие Ее Королевского Высочества адресованы всей семье госпожи Холланд", - говорится в сообщении.
Как пишет Hello! семья госпожи Холланд рассказала BBC, что женщина боролась за свою жизнь почти две недели… но необратимое повреждение ее мозга, наконец, положило конец битве.
Сын скончавшейся женщины - Мартин Холланд – заявил, что его мать умерла после "множественных переломов костей и массивных внутренних повреждений". Семья призывает к тщательному расследованию.
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