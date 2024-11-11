Герцогиня Софи поддержала принцессу Кейт на публике: эксперт расшифровал, что она сказала

Эксперт, который умеет читать по губам, подробно описал разговор, который состоялся между принцессой Уэльской и герцогиней Эдинбургской у Кенотафа в воскресенье на службе памяти.

42-летняя принцесса Уэльская стояла рядом с герцогиней Эдинбургской Софи балконе Министерства иностранных дел, когда король Чарльз возглавил возложение венков вместе с принцем Уэльским и премьер-министром.

По словам эксперта Жаки Пресс, Кейт, казалось, искала у 59-летней Софи моральной поддержки и ободряющих слов во время службы. Герцогиня Эдинбургская, по-видимому, заметила, что Кейт нервничает, и попыталась подбодрить ее.

Принцесса Уэльская Кэтрин и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

"К этому никогда не бываешь полностью готов...", - сказала принцесса Кейт, а герцогиня Софи, по-видимому, согласилась с утверждением Кэтрин о том, что она чувствует себя подавленной, и ответила: "Да, безусловно", цитирует слова эксперта Daily Mail.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что Софи сделала "очень красноречивый жест" — положила руку на спину Кейт, что наглядно демонстрирует, почему именно ее выбрали для присутствия рядом с принцессой Уэльской у Кенотафа воскресным утром.

Принцесса Уэльская и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

Для принцессы Уэльской это был второй публичный выход на выходные после длительного перерыва, когда Кейт проходила терапию от рака.

На мероприятии, напомним, отсутствовала королева Камилла, накануне Букингемский дворец рассказал, что ей все еще не здоровится.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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