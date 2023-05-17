Герцогиня Софи появилась на садовой вечеринке в образе, за который Меган Маркл нещадно критиковали

Герцогиня Эдинбургская Софи на днях организовала одну такую в честь ассоциации Not Forgotten Association. Ассоциация "Не забыто" — это благотворительная организация, работающая в трех направлениях: организация развлечений, досуга и отдыха для раненых или больных, а также бывших военнослужащих — мужчин и женщин с инвалидностью.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Софи лично пришла на праздник пообщаться с гостями. Она была в платье-пальто от Suzannah London за 3575 долларов, дополнила образ миниатюрной сумкой на ремешке-цепочке от Strathberry и светлыми туфлями-лодочками с застежками вокруг щиколотки и на каблуках от Moda in Pelle.

Кстати, Меган Маркл неоднократно критиковали за то, что она обувала туфли на каблуках на подобные мероприятия, где нужно было ходить по траве. А вот другим членам семьи за это не достается.

Принц Гарри и Меган Маркл на Garden Party в садах Букингемского дворца в 2018 году / Фото: Associated Press

На голове у Софи была шляпа, в ушах – серьги-висюльки, а на шее сверкал кулон на золотой цепочке.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Софи посещала Garden Party в Букингемском дворце вместе с Уэльскими. Тогда герцогиня блистала в гипюровом платье и туфлях Prada.

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