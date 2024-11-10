Герцогиня Софи сделала в адрес принцессы Кейт особенный жест на публике: что это было

Принцесса Уэльская Кэтрин вместе с членами королевской семьи посетила службу возле Кенотафа в Лондоне в День памяти павших.

Вместе с герцогиней Эдинбургской Софи принцесса Кейт появилась на центральном балконе Министерства иностранных дел на Уайтхолл, пока король Чарльз III возглавлял национальную службу памяти у Кенотафа.

По завершению мероприятия, когда королевские дамы уходили с балкона, Софи продемонстрировала нежный жест поддержки для Кейт, положив руку на спину принцессы. Поклонники, обсуждая этот поступок Софи назвали его "символическим жестом" поддержки принцессы Кэтрин, которая на протяжении большей части 2024 года боролась с раком.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала это движение руки Софи и заявила, что она демонстрировала признаки привязанности к Кейт.

Принцесса Кейт и герцогиня Софи / Фото: Getty Images

"Это прикосновение к спине выглядит символичным, показывая, что Кейт может получать любовь, заботу и поддержку в любой момент, даже когда Уильям не может быть с ней", - цитирует слова эксперта Express.co.uk. "Это был небольшой жест привязанности, который также мог бы стать для Кейт сигналом "молодец", поскольку она достигла еще одной важной вехи на пути к своему возвращению к королевским обязанностям".

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Сегодня, 10 ноября, Великобритания почтила память погибших в войнах минутой молчания в память о военнослужащих, которые отдали свою жизнь. Король Чарльз III и принц Уэльский Уильям возложили венки к Кенотафу, чтобы почтить память погибших воинов.

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