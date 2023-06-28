Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Герцогиня Софи в платье в горох, а король Чарльз с бокалом: в Букингемском дворце состоялся прием

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
47
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Герцогиня Софи в платье в горох, а король Чарльз с бокалом: в Букингемском дворце состоялся прием

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

У короля Чарльза III вчера был насыщенный рабочий день.

Днем Чарльз вместе с супругой Камиллой посетили застройку в герцогстве Корнуолл, где осмотрели новый бронзовый рельеф и открыли Сад герцога Эдинбургского.

А вечером Его Величество провел прием для лауреатов Королевской премии за предпринимательство в Букингемском дворце в Лондоне. На приеме Чарльзу составили компанию его брат принц Эдвард, герцог Эдинбургский и его супруга Софи.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская приехала на прием в белом платье в мелкий черный горох и с цветочным принтом от бренда Beulah London. Она собрала волосы в низкий хвост, сделала легкий макияж и надела серьги-висюльки из золота. Также на запястье у нее было несколько тонких золотых браслетов, а в руках она держала бокал с напитком.

Монарх был одет в темно-синий классический костюм в полоску, белую рубашку в клетку и светлый галстук с принтом. В руках у Чарльза также был бокал с напитком, похожим на обычную воду.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
47
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация