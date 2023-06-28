Герцогиня Софи в платье в горох, а король Чарльз с бокалом: в Букингемском дворце состоялся прием

Днем Чарльз вместе с супругой Камиллой посетили застройку в герцогстве Корнуолл, где осмотрели новый бронзовый рельеф и открыли Сад герцога Эдинбургского.

А вечером Его Величество провел прием для лауреатов Королевской премии за предпринимательство в Букингемском дворце в Лондоне. На приеме Чарльзу составили компанию его брат принц Эдвард, герцог Эдинбургский и его супруга Софи.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская приехала на прием в белом платье в мелкий черный горох и с цветочным принтом от бренда Beulah London. Она собрала волосы в низкий хвост, сделала легкий макияж и надела серьги-висюльки из золота. Также на запястье у нее было несколько тонких золотых браслетов, а в руках она держала бокал с напитком.

Монарх был одет в темно-синий классический костюм в полоску, белую рубашку в клетку и светлый галстук с принтом. В руках у Чарльза также был бокал с напитком, похожим на обычную воду.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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