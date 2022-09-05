Герцогиню Кейт запечатлели в Виндзоре за занятием, которое Меган Маркл делать не могла

Герцог и герцогиня Кембриджские уже переехали в Аделаида-коттедж, в Виндзоре, где будут жить со своими тремя детьми.

Несколько дней назад Кейт сфотографировали папарацци за рулем, когда она ехала в их новое поместье. Герцогиня выглядела расслабленной за рулем, когда она покидала территорию во время первых выходных семьи на их новой базе.

Снимки опубликовало издание Daily Mail. Уже сегодня у троих детей Кембриджских начинается новый учебный год в школе Ламбрук.

Самый младший принц Луи идет в школу впервые, ранее он посещал детский сад.

Частная школа совместного обучения Ламбрук в Аскоте недалеко от Виндзорского замка / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, во сколько обойдется учеба Джорджа, Шарлотты и Луи в новой школе. Также известно, что герцогиня Кейт и принц Уильям планируют по очереди отвозить детей в школу. Примерно так же, как это было на днях, а значит, папарацци иногда смогут делать снимки Кейт за рулем и с детьми.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

А вот герцогиня Сассекская Меган ранее в своем интервью журналу The Cut рассказывала, что не смогла бы возить детей в школу в Великобритании так же свободно, как отвозит сына Арчи в Монтесито, в Калифорнии. Дескать, от папарацци ну просто негде спрятаться.

У Кейт Миддлтон, как видите, с этим проблем никаких нет. На ее автомобиль не набрасываются с фотокамерами, и она спокойно может проехать туда, куда ей нужно.

Герцогиня Кейт с принцессой Шарлоттой / Фото: Getty Images

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