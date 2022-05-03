"Герои Мариуполя должны вернуться домой живыми": Злата Огневич опубликовала щемящий пост

Певица призывает спасти людей из Мариуполя.

Злата Огневич сфотографировалась на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и опубликовала в Instagram снимок. В руках у нее украинский флаг с надписью Save Mariupol. Одета певица в желтый свитшот с надписью Freedom (Свобода).

В посте звезда призвала спасти людей и военных, находящихся на "Азовстали" в Мариуполе.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"Чем измеряется человечность? Видимо, одним из таких признаков является сочувствие. Очень ценная и одновременно болезненная способность испытывать человеческие страдания.

Вероятно, что эта способность отсутствует в оккупантов из-за нехватки эмоционального интеллекта, да и в принципе — из-за нехватки интеллекта и критического мышления.

То, что происходит на АЗОВСТАЛЕ, разрывает меня от боли изнутри. То, как мир молчаливо созерцает эту кровавую трагедию и ждет следующую серию, вот только это совсем не КИНО. Это – жизнь людей, реальных людей, нуждающихся в немедленной помощи.

Мы не имеем права покинуть этих людей, сделать вид, что там нет военного гарнизона, раненых. Мы не имеем права оставить и предать украинских военных в Мариуполе.

Это фото сделано возле аллеи Героев Небесной Сотни. Нам достаточно одной такой аллеи. Герои Мариуполя должны возвратиться домой живыми. Я умоляю наше руководство о спасении для НИХ", — написала Огневич.

Напомним, ранее Злата поговорила с женами "азовцев" и обратилась к фолловерам с просьбой.

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