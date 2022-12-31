Герои строительного фронта: как строители-волонтеры восстанавливают дома, изуродованное войной

Уходящий год навсегда запомнится каждому украинцу. Российские захватчики пришли в мирные города, оставляя за собой развалины. Киевщина дала отпор врагу еще весной, но в области осталось более 6500 поврежденных домов. Пока армия очищает захваченные территории – строители в тылу возвращают жизнь руинам.

Проект "Медиаоборона" помогает украинцам восстановить и отстроить разрушенные войной дома. В очередном выпуске видеодневника об восстановлении волонтеры показали, как строители буквально возвращают руины к жизни.

На сегодняшний день восстановлено уже шесть домов. Для этого волонтеры объединили усилия с застройщиком Владимиром Хоменко, предоставившим и строительные материалы, и рабочие руки.

Я некоторое время жил в Ирпене, видел, как город развивается. И после того, как наши вооруженные силы освободили эту территорию, приехал туда снова. Страшно было смотреть на те воронки от снарядов, на дома без крыш, без окон. Мои ребята вызвались помочь — некоторые даже бесплатно", — говорит меценат.

Он присоединился к инициативе "Медиаобороны" сразу, как только волонтеры объявили, что планируют восстанавливать жилье.

Как результат – уже шесть семей имеют новую крышу над головой.

Так, многодетная семья из Калиновки уже обустраивает быт в восстановленном доме, изуродованном российской авиабомбой.

"Мы даже не ожидали таких кардинальных изменений, фактически получили новый дом с нуля", – говорит владелица дома Светлана Лукьянец.

Финальные работы идут в Новом залесье, где супруги пенсионеров чудом уцелели от ракетного удара.

Управляет процессом на площадках Максим Ермошин – отвечает за все работы на строительстве.

"После оккупантов осталось очень много уничтоженного или поврежденного жилья и было необходимо создать коммуникационную платформу по поиску меценатов", — рассказал основатель проекта Александр Дубинский.

Ремонт домов – это не единственное, что делают волонтеры "Медиаобороны", чтобы помочь восстановить Киевщину.

"В первые дни войны мы посмотрели, что не существует никакой координации между людьми, оказавшимися на оккупированных территориях, прежде всего в Киевской области. Это уже потом были созданы разные боты. Но мы были первыми, кто создал платформу в телеграмме, которая позволяла людям предоставлять координаты вражеской техники, и мы эти координаты передавали в ВСУ и СБУ», – вспоминает Дубинский.

Весной сразу после освобождения Киевской области команда "Медиаобороны" посетила более 35 отдаленных сел области, куда не доезжали другие волонтеры. Именно так и возникла идея помочь людям более глобально и восстанавливать жилье.

"Это была очень сложная задача для строителей, но они справились. Там, где было легче снести и построить с нуля, они выслушали пожелания людей, ведь увидели в их глазах память об их старых домах", — рассказал основатель "Медиаобороны".

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