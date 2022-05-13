"Герои в белых халатах": Катя Осадчая посетила медсестер в больнице

Ведущая поздравила медицинских работниц с праздником.

Катя Осадчая посетила "Охматдет", где поздравила медсестер с их профессиональным праздником, который был вчера, 12 мая. Ведущую пригласила Соломия Витвицкая, которая еженедельно организует концерты для пациентов и медицинского персонала больницы.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

Катя поздравила женщин и сфотографировалась с ними. Фотография она опубликовала в Instagram.

"Это такой неоценимый труд. Большинство врачей и медсестер в течение самого напряженного периода в начале марта жили в больнице, над Охматдетом сбивали ракеты и совсем рядом были перестрелки (в оконных рамах есть следы от шаров).

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Раненые дети и взрослые поступали нон-стоп и, несмотря на огромный опыт, директор @ohmatdyt Владимир Жолнер рассказывает о погибших со слезами на глазах и гордится, что не провели никакой ампутации.

Катя Осадчая и Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Кати Осадчей

Трудно описать силу этих людей, они все ГЕРОИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ. Низкий поклон каждому, обнимаю каждого и низко кланяюсь за героизм!" — написала Осадчая.

Напомним, Катя в голубом костюме от украинского бренда побывала в эфире "Сніданку з 1+1", где рассказала истории по ее проекту поиска пропавших во время войны украинцев.

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