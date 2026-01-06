- Дата публикации
Герцогиня Софи и принц Эдвард празднуют 27-ю годовщину со дня помолвки: вспоминаем, как это было
Герцог и герцогиня Эдинбургские празднуют годовщину со дня своей помолвки, которая состоялась 6 января 1999 года.
Софи и Эдвард встречались семь лет прежде, чем младший сын королевы Елизаветы II принял решение жениться.
Пара познакомилась в 1987 году, считается, что их представила друг другу общая подруга. Предполагается, что роман начался в 1993 году и длился семь лет — достаточно долгие период. Переплюнул в этом вопросе принца Эдварда только его племянник — принц Уильям, он встречался с Кейт Мидллтон почти десять лет, прежде, чем предложить ей выйти за него замуж.
Помолвка Софи Рис-Джонс и принца Эдварда была объявлена Букингемским дворцом 6 января 1999 года, а внимание публики было обращено, конечно же, на палец будущей невесты, на котором сверкало красивое кольцо с бриллиантом. Подробнее об украшении Софи мы уже рассказывали ранее.
Напомним, вчера, 5 января, исполнилось 70 лет со дня помолвки княгини Монако Грейс Келли и князя Ренье III.