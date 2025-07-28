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Герцог и герцогиня Вестминстерские впервые стали родителями и поделились подробностями
Хью Гросвенор, 7-й герцог Вестминстерский и его супруга Оливия Гросвенор впервые стали родителями.
В воскресенье, 27 июля, в Лондоне у Хью и Оливии родился первенец — девочка, которую назвали Козима Флоренс Гросвенор.
«Герцог и герцогиня Вестминстерские с радостью сообщают о рождении своей дочери», — говорится в заявлении, полученном изданием People. «И герцогиня, и Козима чувствуют себя хорошо. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности провести это особенное время вместе всей семьей», — дополнялось сообщение.
Пара впервые объявила о том, что ждет ребенка, в начале этого года. А поженились они 7 июня 2024 года в Честерском соборе.
Отметим, Хью Гросвенор является крестным отцом принца Джорджа Уэльского и близким другом его отца принца Уильяма. Он также крестил первенца принца Гарри — Арчи.