Герцог и герцогиня Вестминстерские впервые стали родителями и поделились подробностями

Хью и Оливия Гросвенор / © Getty Images

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В воскресенье, 27 июля, в Лондоне у Хью и Оливии родился первенец — девочка, которую назвали Козима Флоренс Гросвенор.

«Герцог и герцогиня Вестминстерские с радостью сообщают о рождении своей дочери», — говорится в заявлении, полученном изданием People. «И герцогиня, и Козима чувствуют себя хорошо. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности провести это особенное время вместе всей семьей», — дополнялось сообщение.

Хью Гросвенор / © Getty Images

Пара впервые объявила о том, что ждет ребенка, в начале этого года. А поженились они 7 июня 2024 года в Честерском соборе.

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Отметим, Хью Гросвенор является крестным отцом принца Джорджа Уэльского и близким другом его отца принца Уильяма. Он также крестил первенца принца Гарри — Арчи.

Хью Гросвенор и его супруга Оливия / © Getty Images