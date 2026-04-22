Герцогиня Эдинбургская надела особенное платье на прием в честь юбилея королевы Елизаветы II

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

61-летняя Софи выглядела великолепно в платье-рубашке длины миди из полосатой шелковой саржи с поясом. По данным Royal British Fashion в Instagram, платье было создано с использованием полосок, напоминающих сапоги для верховой езды, что имеет отсылку к хобби королевы Елизаветы II, которая обожала лошадей.

Образ Софи дополнила маленькой белой сумкой на короткой ручке Radley London, туфлями-лодочками с тиснением под крокодиловую кожу от Jimmy Choo, любимой золотой подвеской на шее и серьгами-подвесками в ушах от Giulia Barela Jewelry.

Принц Эдвард, сын королевы, также подобрал к образу элемент, который отражал страсть его матери к лошадям. На Эдварде был красный галстук в принт этого животного и классический костюм с рубашкой.

Принц Эдвард / © Associated Press

Напомним, на приеме также появились король Чарльз и королева Камилла, принц и принцесса Уэльские и другие члены семьи. Кэтрин, принцесса Уэльская выбрала наряд, который символизировал детское прозвище королевы.