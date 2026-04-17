Герцогиня надела любимую полосатую рубашку и джинсы: Сассекские посетили сиднейский пляж

Гарри и Меган / © Associated Press

По прибытии пара провела время на пляже Бонди, встретившись с добровольцами из спасательного клуба Bondi Surf Bathers' Life Saving Club в Сиднее. Основанная в 1907 году, эта организация сыграла решающую роль в защите отдыхающих на пляже и спасении жизней во время террористической атаки 14 декабря против еврейской общины.

Они также встретились с представителями Сиднейского еврейского музея, который готовится к открытию выставки, посвященной терактам. Во время визита Гарри и Меган осмотрели экспонаты, которые будут представлены на выставке, в том числе послания с пожеланиями выздоровления и иллюстрации, посвященные людям, которых провозгласили героями за помощь другим во время теракта, пишет People.

В этот день Меган была одета в синюю полосатую рубашку Matteau завязанную в узел на талии и кремовые джинсы Rollas Jeans, а обула герцогиня белые кожаные кроссовки Freda Salvador. Образ ее дополняли золотые серьги в виде капель от ESSĒN, часы и браслет Сartier принцессы Дианы, солнцезащитные очки Brochu Walker в темно-черепаховом цвете.

Принц Гарри был в голубой рубашке в тонкую полоску и черных джинсах. Он держал Меган за руку, когда они ехали в лодке и прогуливались по пляжу.

