Герцогиня Софи и принц Эдвард стали "секретным оружием" королевской семьи

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Getty Images

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Эксперты считают, что герцог и герцогиня Эдинбургские, как ожидается, в будущем займут более значимые роли в королевской семье.

Герцогиню Софи неоднократно называли «секретным оружием» королевской семьи, а ее муж неизменно вызывал восторг каждым своим появлением и преданностью короне.

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Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Пара познакомилась в 1993 году, но поженилась на скромной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 июня 1999 года. Герцогиня вызвала ажиотаж среди поклонников, появившись в прекрасном свадебном платье из шелковой органзы от Саманты Шоу и своей потрясающей тиаре «Антемион», стоимость которой, как говорят, превышает 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

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Свадьба принца Эдварда и герцогини Софи / © Getty Images

После недавнего появления Софи в Хемел-Хемпстеде в связи с тем, что она стала новой королевской покровительницей команды Вооруженных сил по паралимпийским видам спорта в зимних условиях, эксперт поделился своими соображениями о том, что ждет королевскую пару в будущем, пишет express.

Эксперт Даррен Стэнтон заявил: «Софи и Эдвард будут брать на себя все больше обязанностей с течением времени. И, судя по всему, королевская семья находится в очень хороших руках, в частности, Софи, похоже, с легкостью освоится на более видном посту».

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

У Софи и принца Эдварда двое взрослых детей – дочь леди Луиза Виндзор и сын Джеймс Уэссекский. Недавно мы писали, что Джеймс начал работать на территории Сандрингема, что стало его первой официальной работой.

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