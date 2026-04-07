Герцогиня Софи не смогла посетить службу на Пасху с семьей: в чем причина

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Associated Press

Изначально Софи должна была быть на мероприятии вместе с остальными членами королевской семьи, но приехал только ее муж принц Эдвард и их сын Джеймс Уэссекский.

Позже Букингемский дворец официально сообщил, что герцогиня Эдинбургская не смогла присутствовать напасхальной службе в Виндзоре, потому что чувствовала себя «неважно» и отказалась от мероприятия буквально в последний момент.

Семья Уэльских и позади принц Эдвард с сыном Джеймсом / © Associated Press

Дочь Софи и Эдварда — леди леди Луиза, занята учебой, поэтому также отсутствовала. Она учится на последнем курсе английской литературы в Сент-Эндрюсском университете — том самом, где начался роман принца Уильяма и принцессы Кейт в Шотландии.

Напомним, воскрестным утром королевская семья продемонстрировала единство во главе с принцем и принцессой Уэльскими и их тремя детьми, а также королем Чарльзом и королевой Камиллой.