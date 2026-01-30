Герцогиня Софи оказала публичную поддержку Виктории Бекхэм на фоне ее семейной вражды с сыном Бруклином

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Выбор образа герцогини Софи для этого публичного выхода многие расценили, как завуалированная демонстрация поддержки Виктории Бекхэм на фоне сохраняющейся напряженности вокруг ее сына Бруклина, который собирается выпустить мемуары, следуя примеру принца Гарри.

61-летняя герцогиня появилась в университете в смелом костюме от Виктории Бекхэм, под который надела блузку нежного лилового цвета, туфли из замши рыжего цвета и держала в руках вместительную сумку.

Софи посетила Центр догоспитальной подготовки при службе скорой помощи Thames Valley Air Ambulance спустя несколько дней после того, как стало известно, что 26-летний сын Виктории Бекхэм — Бруклин не хочет, чтобы его родители публично с ним контактировали.

Напомним, это не первый раз, когда члены королевской семьи демонстрируют единение или поддержку выражая это с помощью моды. Принцесса Уэльская ранее неоднократно надевала костюмы от Victoria Beckham и это расценивалось, как жест поддержки.