- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 2 мин
Герцогиня Софи поделилась своим главным разочарованием после свадьбы с принцем Эдвардом
20 января герцогиня Эдинбургская отпраздновала свое 61-летие. Она рассказала, с какой главной проблемой столкнулась за время своего 27-летнего брака с герцогом Эдинбургским Эдвардом.
Она познакомилась с принцем Эдвардом в 1987 году, работая на радиостанции Capital Radio, но встречаться с принцем начала в 1993 году, а поженились они в 1999 году.
Софи говорит, что после замужества с принцем Эдвардом ей потребовалось некоторое время, чтобы «освоиться» в королевской семье, сказав: «Разочарование заключалось в том, что мне пришлось снизить свои ожидания относительно того, что я действительно могу делать».
В 2001 году, всего через два года после свадьбы, пара столкнулась с потенциальной трагедией, когда у герцогини случилась внематочная беременность, и ее пришлось доставить вертолетом в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII, где ей сделали экстренную операцию.
На этой неделе она встретилась с сотрудниками службы скорой помощи Thames Valley Air Ambulance во время своего визита на их базу в Стоукенчерче.
Софи ранее признавалась, что ей бывает трудно приспособиться к «церемониальному» характеру подобных визитов и устоять перед искушением давать советы, основанные на ее многолетнем опыте работы в сфере связей с общественностью, пишет expres.
Герцогиня признает, что инстинктивно хотела давать бизнес-консультации благотворительным организациям, в то время как от нее ожидали лишь «вишенки на торте — человека, который придет и поблагодарит волонтеров и спонсоров, а не обязательно будет указывать им, как реализовывать их коммуникационный план».
Несмотря на то, что Софи научилась сдерживать свою природную склонность вмешиваться и давать указания, она, тем не менее, стала все более ценным членом королевской команды. Ее не раз называли «секретным оружием» королевской семьи, а еще Софи была любимой невесткой королевы Елизаветы II.