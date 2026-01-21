Герцогиня Софи поделилась своим главным разочарованием после свадьбы с принцем Эдвардом

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Instagram британской королевской семьи

Реклама

Она познакомилась с принцем Эдвардом в 1987 году, работая на радиостанции Capital Radio, но встречаться с принцем начала в 1993 году, а поженились они в 1999 году.

Софи говорит, что после замужества с принцем Эдвардом ей потребовалось некоторое время, чтобы «освоиться» в королевской семье, сказав: «Разочарование заключалось в том, что мне пришлось снизить свои ожидания относительно того, что я действительно могу делать».

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

В 2001 году, всего через два года после свадьбы, пара столкнулась с потенциальной трагедией, когда у герцогини случилась внематочная беременность, и ее пришлось доставить вертолетом в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII, где ей сделали экстренную операцию.

Реклама

На этой неделе она встретилась с сотрудниками службы скорой помощи Thames Valley Air Ambulance во время своего визита на их базу в Стоукенчерче.

Софи ранее признавалась, что ей бывает трудно приспособиться к «церемониальному» характеру подобных визитов и устоять перед искушением давать советы, основанные на ее многолетнем опыте работы в сфере связей с общественностью, пишет expres.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня признает, что инстинктивно хотела давать бизнес-консультации благотворительным организациям, в то время как от нее ожидали лишь «вишенки на торте — человека, который придет и поблагодарит волонтеров и спонсоров, а не обязательно будет указывать им, как реализовывать их коммуникационный план».

Несмотря на то, что Софи научилась сдерживать свою природную склонность вмешиваться и давать указания, она, тем не менее, стала все более ценным членом королевской команды. Ее не раз называли «секретным оружием» королевской семьи, а еще Софи была любимой невесткой королевы Елизаветы II.

Реклама