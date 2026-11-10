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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Герцогиня Софи показала свои спортивные навыки, сыграв в хоккей на траве

Герцогиня Эдинбургская Софи совершила поездку в Бангладеш.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Ее Высочество посетила Национальный институт спорта в Саваре — ведущий центр подготовки спортсменов, — где она поиграла в хоккей и встретилась с юными атлетами.

Визит проходит с 9 по 11 ноября 2026 года по запросу Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Сразу по прибытии в страну 9 ноября, всего через несколько часов после участия в церемонии Дня памяти в Лондоне, герцогиня Софи посетила спортивное мероприятие, где приняла участие в товарищеском матче по хоккею на траве с местными спортсменками. После игры ей вручили букет цветов и шарф местного клуба.

В отличии от Дня памяти, где Софи была в сдержанном образе, в этот раз она надела темно-зеленую блузку с рукавами-клеш и молочные прямые брюки со стрелками, а также обула бежевыне эспадрильи на танкетке с ремешком на щиколотке. Образ герцогини дополняли золотые серьги в ушах, цепочка с подвеской в виде Т-образной застежки и несколько браслетов на обоих запястьях. Волосы она распустила и сделала простой дневной макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи на День памяти / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи на День памяти / © Getty Images

Отметим, что это второй визит герцогини Эдинбургской в страну после предыдущей поездки в 2017 году.

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