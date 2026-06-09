Герцогиня Софи поработала в саду и представила новые растения на цветочной выставке

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © instagram.com/theroyalfamily

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Созданный Ее Королевским Высочеством и Аланом Уильямсом, сад демонстрирует важность здоровой почвы, посадки растений для привлечения опылителей и побуждает людей более вдумчиво относиться к тому, как выращиваются продукты питания.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © instagram.com/theroyalfamily

Герцогиня вместе с преданными своему делу волонтерами помогала создавать сад за несколько дней до выставки, сообщается на официальной странице британской королевской семьи в Instagram.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © instagram.com/theroyalfamily

Этим летом растения и элементы сада будут использованы местными школами, участвующими в новой программе RWHS по изучению природы, что расширит влияние сада на обучение на открытом воздухе.

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Герцогиня Софи / © instagram.com/theroyalfamily

Герцогиня Софи была одета в блузку с короткими рукавами и синих полосатых брюках с высокой талией, она дополнила свой образ золотой подвеской на шее, серьгами в ушах, а также несколькими браслетами и кольцами.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © instagram.com/theroyalfamily

Герцогиня Софи / © instagram.com/theroyalfamily

Напомним, недавно герцогиня Эдинбургская посещала свадьбу Питера Филлипса и Харриет Сперлинг, где она появилась в красивом голубом платье Beulah London и шляпе с перьям и выглядела очень элегантно.

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