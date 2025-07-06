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Герцогиня Софи появилась на публике без помолвочного и обручального колец на пальце: в чем причина
Герцогиня Эдинбургская Софи была сфотографирована без своего помолвочного кольца с тремя бриллиантами и обручального кольца из валлийского золота.
Королевские поклонники заметили, что у Софи, герцогини Эдинбургской, по неизвестной причине пропало два любимых аксессуара с пальцев ее рук. Речь идет о ее помолвочном кольце, и обручальном.
Недавно 60-летняя Софи посещала Фестиваль садов Королевского садоводческого общества в Хэмптон-Корт во дворце Хэмптон-Корт, где она осмотрела выставку цветов, встретилась со школьниками и съела мороженое.
На мероприятии герцогиня появилась в голубом платье-миди с цветочным принтом от Me+Em, обута в высокие кожаные эспадрильи Mary Jane белого цвета от Penelope Chilvers, в руках держала плетенную сумку, украшенную голубыми цветами от Sophie Habsburg и солнцезащитные очки Stella Mccartney c коричневыми линзами. На пальцах британки не было ее важных колец, которые она носит практически не снимая.
Но, уже несколько дней спустя, 3 июля, герцогиню Эдинбургскую сфотографировали с обручальным кольцом на Фестивале регенеративного сельского хозяйства Groundswell на ферме Лэннок в Хартфордшире. Софи не носила помолвочное кольцо с крупным бриллиантом, так как оно могло быть направлено на чистку. Внимательные поклонники заметили, что Софи часто не надевает обручальное или помолвочное кольцо и этому могут быть разные причина.
Иногда так же делает и принцесса Уэльская Кейт. Ее тоже ранее часто фотографировали без колец.